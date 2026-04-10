Swatch Aktie

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WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Lohnende Swatch (N)-Investition? 10.04.2026 10:03:36

SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Swatch (N)-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Swatch (N)-Anteile 54,50 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hat, hat nun 183,486 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 770,64 CHF, da sich der Wert einer Swatch (N)-Aktie am 09.04.2026 auf 36,90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,29 Prozent verringert.

Swatch (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,92 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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