Swatch Aktie

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WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Langfristige Anlage 23.10.2026 10:03:37

SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swatch (N) gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swatch (N)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 43,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,320 Swatch (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (N)-Papiers auf 34,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,81 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,19 Prozent eingebüßt.

Swatch (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,82 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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