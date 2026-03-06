SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: Wäre eine Swatch (N)-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Swatch (N)-Einstiegs gewesen.

Swatch (N)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,25 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,920 Swatch (N)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 34,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,56 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,44 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Swatch (N) einen Börsenwert von 1,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at