Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Hochrechnung
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,70 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investierten, hätten nun 12,091 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 130,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 581,54 CHF wert. Damit wäre die Investition 58,15 Prozent mehr wert.
Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,55 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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