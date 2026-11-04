Swiss Prime Site Aktie

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WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Langfristige Anlage 04.11.2026 10:03:34

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Swiss Prime Site-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 04.11.2016 wurde die Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 77,68 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Swiss Prime Site-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,287 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 170,69 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 03.11.2026 auf 132,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 70,69 Prozent mehr wert.

Swiss Prime Site wurde am Markt mit 10,57 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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