Swiss Prime Site-Investment 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 99,80 CHF. Bei einem Swiss Prime Site-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,200 Swiss Prime Site-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.01.2026 12 254,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 122,30 CHF belief. Damit wäre die Investition um 22,55 Prozent gestiegen.

Swiss Prime Site markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

