Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Performance unter der Lupe 27.05.2026 10:03:35

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers betrug an diesem Tag 117,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,518 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (130,10 CHF), wäre die Investition nun 1 108,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,82 Prozent vermehrt.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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