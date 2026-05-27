SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers betrug an diesem Tag 117,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,518 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (130,10 CHF), wäre die Investition nun 1 108,18 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,82 Prozent vermehrt.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at