SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien verdienen können.

Das Swiss Prime Site-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Prime Site-Aktie bei 74,03 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investierten, hätten nun 13,508 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Anteile wären am 02.12.2025 1 600,72 CHF wert, da der Schlussstand 118,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 60,07 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Swiss Prime Site eine Marktkapitalisierung von 9,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at