SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Prime Site-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Swiss Prime Site-Anteile an diesem Tag 79,88 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investierten, hätten nun 125,191 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 010,46 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Papiers am 06.10.2026 auf 119,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,10 Prozent.

Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 9,58 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at