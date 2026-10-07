Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Rentable Swiss Prime Site-Anlage?
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Prime Site-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Swiss Prime Site-Anteile an diesem Tag 79,88 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investierten, hätten nun 125,191 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 010,46 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Papiers am 06.10.2026 auf 119,90 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,10 Prozent.
Der Swiss Prime Site-Wert an der Börse wurde auf 9,58 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Prime Site AG
Analysen zu Swiss Prime Site AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Prime Site AG
|128,10
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.