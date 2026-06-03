SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.06.2023 wurde das Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 77,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swiss Prime Site-Papier investiert hätte, befänden sich nun 128,700 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Prime Site-Aktie auf 128,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 525,10 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 65,25 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Swiss Prime Site belief sich jüngst auf 10,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at