Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Swiss Prime Site-Anlage im Blick
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Swiss Prime Site-Aktie bei 85,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 117,647 Swiss Prime Site-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 134,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 788,24 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 788,24 CHF entspricht einer Performance von +57,88 Prozent.
Insgesamt war Swiss Prime Site zuletzt 10,80 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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