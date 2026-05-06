SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Prime Site-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 80,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,484 Swiss Prime Site-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers auf 133,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 670,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,04 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Swiss Prime Site zuletzt 10,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at