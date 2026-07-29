SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Swiss Prime Site-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 84,20 CHF. Bei einem Swiss Prime Site-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,876 Swiss Prime Site-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Prime Site-Aktie auf 131,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 559,38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,94 Prozent zugenommen.

Swiss Prime Site wurde am Markt mit 10,52 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at