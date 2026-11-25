Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Prime Site-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Swiss Prime Site-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 90,02 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,111 Swiss Prime Site-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (131,30 CHF), wäre die Investition nun 145,86 CHF wert. Damit wäre die Investition 45,86 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Swiss Prime Site betrug jüngst 10,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at