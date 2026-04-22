Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Langfristige Investition
|
22.04.2026 10:03:49
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Swiss Prime Site-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swiss Prime Site-Aktie an diesem Tag bei 81,53 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,647 Swiss Prime Site-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 135,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 643,23 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 16 643,23 CHF entspricht einer Performance von +66,43 Prozent.
Swiss Prime Site wurde am Markt mit 10,92 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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