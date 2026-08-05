Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Frühe Anlage 05.08.2026 10:03:52

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Swiss Prime Site-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,82 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,367 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 130,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 578,19 CHF wert. Damit wäre die Investition um 35,78 Prozent gestiegen.

Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,47 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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