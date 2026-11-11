Swiss Prime Site Aktie

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WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Hochrechnung 11.11.2026 10:03:54

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swiss Prime Site gewesen.

Am 11.11.2025 wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swiss Prime Site-Papier bei 115,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,651 Swiss Prime Site-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 160,90 CHF, da sich der Wert einer Swiss Prime Site-Aktie am 10.11.2026 auf 134,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,09 Prozent erhöht.

Swiss Prime Site war somit zuletzt am Markt 10,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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