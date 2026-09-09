Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Performance unter der Lupe 09.09.2026 10:03:55

SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Swiss Prime Site-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,56 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 11,826 Swiss Prime Site-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 499,59 CHF, da sich der Wert einer Swiss Prime Site-Aktie am 08.09.2026 auf 126,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,96 Prozent angezogen.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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