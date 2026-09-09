Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Performance unter der Lupe
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,56 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 11,826 Swiss Prime Site-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 499,59 CHF, da sich der Wert einer Swiss Prime Site-Aktie am 08.09.2026 auf 126,80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,96 Prozent angezogen.
Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Prime Site AG
Analysen zu Swiss Prime Site AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Prime Site AG
|132,90
|0,38%