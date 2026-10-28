Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Performance im Blick
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swiss Prime Site-Papier bei 93,11 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 107,395 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 521,01 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 27.10.2026 auf 125,90 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 35,21 Prozent.
Swiss Prime Site wurde am Markt mit 10,11 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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