Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Frühes Investment
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Swiss Prime Site-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 117,30 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,853 Swiss Prime Site-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 132,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,70 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Swiss Prime Site eine Börsenbewertung in Höhe von 10,67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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