SPI-Titel Swiss Prime Site-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Swiss Prime Site-Investment eingebracht

Vor Jahren Swiss Prime Site-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Swiss Prime Site-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Swiss Prime Site-Aktie an diesem Tag 86,85 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115,145 Swiss Prime Site-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.08.2023 gerechnet (83,05 CHF), wäre das Investment nun 9 562,81 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 4,37 Prozent.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at