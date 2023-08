SPI-Titel Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile betrug an diesem Tag 0,78 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12 762,753 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie auf 0,14 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 774,02 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 82,26 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) belief sich zuletzt auf 426,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at