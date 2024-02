SPI-Titel Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie Anlegern gebracht.

Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,19 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 520,833 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 30.01.2024 45,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,09 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 54,17 Prozent.

Insgesamt war Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) zuletzt 268,84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at