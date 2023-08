SPI-Titel Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 0,15 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie investiert hat, hat nun 64 930,849 Anteile im Depot. Die gehaltenen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papiere wären am 22.08.2023 8 064,41 CHF wert, da der Schlussstand 0,12 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 19,36 Prozent.

Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 376,33 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at