SPI-Titel Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,21 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 48 543,689 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 063,11 CHF, da sich der Wert eines Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteils am 29.12.2023 auf 0,08 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 59,37 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) belief sich jüngst auf 256,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

