Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Swisscom-Anlage im Blick
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Swisscom-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 456,00 CHF. Bei einem Swisscom-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,219 Swisscom-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 687,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150,77 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,77 Prozent gesteigert.
Swisscom wurde am Markt mit 35,64 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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