SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swisscom-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swisscom-Papier 512,20 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Swisscom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,524 Swisscom-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 708,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 822,73 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 38,23 Prozent vermehrt.

Der Swisscom-Wert an der Börse wurde auf 36,85 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at