Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Lohnende Swisscom-Anlage?
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Swisscom-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 592,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,169 Swisscom-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,82 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 06.10.2026 auf 627,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 5,82 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Swisscom belief sich zuletzt auf 33,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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