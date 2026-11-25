Bei einem frühen Swisscom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Swisscom-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Swisscom-Papier bei 435,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,298 Swisscom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swisscom-Papiers auf 714,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 640,63 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 64,06 Prozent.

Am Markt war Swisscom jüngst 36,37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at