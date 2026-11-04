Swisscom Aktie

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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Langfristige Performance 04.11.2026 10:03:34

SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor einem Jahr verdient

SPI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swisscom-Aktie bei 577,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,733 Swisscom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 700,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 214,04 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 21,40 Prozent.

Swisscom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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