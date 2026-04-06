Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

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Swissquote-Investition 06.04.2026 10:03:47

SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swissquote-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swissquote-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swissquote-Papier investiert hätte, befänden sich nun 421,941 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swissquote-Papiers auf 392,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165 400,84 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 554,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swissquote bezifferte sich zuletzt auf 5,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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