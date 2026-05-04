Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Swissquote-Anlage unter der Lupe
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 10 Jahren eingebracht
Das Swissquote-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,80 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hat, hat nun 4,202 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 1 658,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 394,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 558,82 Prozent gesteigert.
Am Markt war Swissquote jüngst 5,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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