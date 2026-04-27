SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Swissquote-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 142,40 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70,225 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 879,21 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 24.04.2026 auf 397,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 178,79 Prozent mehr wert.

Am Markt war Swissquote jüngst 5,96 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at