SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swissquote-Investment verdienen können.

Am 17.05.2023 wurden Swissquote-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Swissquote-Papier bei 183,50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 54,496 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 384,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 926,43 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 109,26 Prozent.

Der Börsenwert von Swissquote belief sich jüngst auf 5,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at