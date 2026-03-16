Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Rentable Swissquote-Anlage?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swissquote-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Swissquote-Anteile 381,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,205 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 435,01 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 13.03.2026 auf 398,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,35 Prozent zugenommen.
Swissquote wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,94 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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