Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Swissquote-Anlage? 16.03.2026 10:04:12

SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swissquote-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swissquote-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Swissquote-Anteile 381,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,205 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 435,01 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 13.03.2026 auf 398,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,35 Prozent zugenommen.

Swissquote wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,94 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swissquote AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swissquote AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swissquote AG (N) 434,20 -1,59% Swissquote AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX in Rot -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex bewegen sich zum Wochenbeginn in der Verlustzone. Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen