Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

Swissquote-Investment 10.11.2025 10:03:57

SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Swissquote-Einstiegs gewesen.

Swissquote-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swissquote-Papier an diesem Tag 78,20 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,279 Swissquote-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (463,20 CHF), wäre das Investment nun 592,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 492,33 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Swissquote eine Börsenbewertung in Höhe von 6,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

