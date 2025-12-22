Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Lohnender Swissquote-Einstieg?
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swissquote-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Swissquote-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Swissquote-Anteile letztlich bei 337,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,296 Swissquote-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,92 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 19.12.2025 auf 485,60 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 143,92 CHF entspricht einer Performance von +43,92 Prozent.
Swissquote war somit zuletzt am Markt 7,25 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
