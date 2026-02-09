SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swissquote-Aktie Investoren gebracht.

Am 09.02.2016 wurde die Swissquote-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,292 Swissquote-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 820,60 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Anteils am 06.02.2026 auf 424,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 1 720,60 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Swissquote belief sich zuletzt auf 6,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at