Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Rentables Swissquote-Investment?
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Swissquote-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swissquote-Papier an diesem Tag 24,10 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,494 Swissquote-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 412,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 103,73 CHF wert. Mit einer Performance von +1 610,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Swissquote eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swissquote AG (N)
|
09.03.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
02.03.26
|SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.02.26
|SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Swissquote AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swissquote AG (N)
|455,00
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.