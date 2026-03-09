SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Swissquote-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Swissquote-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swissquote-Papier an diesem Tag 24,10 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,494 Swissquote-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 412,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 103,73 CHF wert. Mit einer Performance von +1 610,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Swissquote eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at