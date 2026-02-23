Swissquote Aktie

Swissquote für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 23.02.2026 10:04:23

SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Swissquote-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 173,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,637 Swissquote-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swissquote-Aktie auf 413,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 804,03 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 138,04 Prozent gleich.

Swissquote war somit zuletzt am Markt 6,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swissquote AG (N)

mehr Nachrichten