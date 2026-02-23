Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Performance unter der Lupe
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Swissquote-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 173,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,637 Swissquote-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swissquote-Aktie auf 413,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 804,03 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 138,04 Prozent gleich.
Swissquote war somit zuletzt am Markt 6,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
