Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Swissquote-Performance im Blick
|
20.04.2026 10:03:41
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Swissquote-Aktie statt. Der Schlusskurs der Swissquote-Anteile betrug an diesem Tag 186,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,356 Swissquote-Aktien. Die gehaltenen Swissquote-Aktien wären am 17.04.2026 2 335,30 CHF wert, da der Schlussstand 436,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,53 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Swissquote eine Marktkapitalisierung von 6,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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