WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863

Lohnende Swissquote-Investition? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Swissquote-Aktie gebracht.

Die Swissquote-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swissquote-Papier bei 421,00 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,375 Swissquote-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swissquote-Papiers auf 408,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 971,02 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 971,02 CHF entspricht einer negativen Performance von 2,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Swissquote eine Marktkapitalisierung von 6,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Swissquote AG (N) 447,00 -0,22% Swissquote AG (N)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

