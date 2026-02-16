Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Lohnende Swissquote-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swissquote von vor einem Jahr gekostet
Die Swissquote-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swissquote-Papier bei 421,00 CHF. Bei einem Swissquote-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,375 Swissquote-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swissquote-Papiers auf 408,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 971,02 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 971,02 CHF entspricht einer negativen Performance von 2,90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Swissquote eine Marktkapitalisierung von 6,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Swissquote AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Swissquote AG (N)
|447,00
|-0,22%
