Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Swissquote-Aktionärsvergütung
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08.05.2026 10:03:59
SPI-Titel Swissquote-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Swissquote-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Swissquote am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 7,40 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 23,33 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Swissquote 89,47 Mio. CHF kosten. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 39,21 Prozent an.
Veränderung der Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss die Swissquote-Aktie via SIX SX bei einem Wert von 392,40 CHF. Heute wird die Swissquote-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Swissquote-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Swissquote-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Swissquote-Anteilsscheins 1,52 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,72 Prozent.
Kursentwicklung und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Swissquote-Kurs via SIX SX um 12,80 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -12,46 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Swissquote
Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 7,01 CHF. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,79 Prozent ansteigen.
Wichtigste Eckdaten der Swissquote-Aktie
Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Swissquote beläuft sich aktuell auf 5,973 Mrd. CHF. Swissquote verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,88. Der Umsatz von Swissquote betrug in 2025 795,520 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 24,49 CHF.
Redaktion finanzen.at
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