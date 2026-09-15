SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Tecan (N)-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Tecan (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Tecan (N)-Anteile bei 163,70 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 6,109 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 14.09.2026 1 203,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 197,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 203,42 CHF, was einer positiven Performance von 20,34 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Tecan (N) bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at