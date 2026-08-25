Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Tecan (N)-Performance im Blick
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tecan (N)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Tecan (N)-Anteile bei 174,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,737 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 1 105,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 192,70 CHF belief. Mit einer Performance von +10,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Tecan (N) einen Börsenwert von 2,43 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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