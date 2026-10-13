Tecan Aktie

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WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

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Lukrativer Tecan (N)-Einstieg? 13.10.2026 10:03:47

SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Tecan (N)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2016 wurde die Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Tecan (N)-Anteile bei 170,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,685 Tecan (N)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 237,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 908,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,08 Prozent gesteigert.

Am Markt war Tecan (N) jüngst 2,99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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