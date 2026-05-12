Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|Profitabler Tecan (N)-Einstieg?
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12.05.2026 10:04:15
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 3 Jahren gekostet
Am 12.05.2023 wurde die Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 377,00 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,653 Tecan (N)-Aktien. Die gehaltenen Tecan (N)-Anteile wären am 11.05.2026 348,81 CHF wert, da der Schlussstand 131,50 CHF betrug. Mit einer Performance von -65,12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Tecan (N) eine Marktkapitalisierung von 1,65 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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