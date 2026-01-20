Tecan Aktie
SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tecan (N)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Tecan (N)-Aktie an diesem Tag 395,80 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Tecan (N)-Aktie investierten, hätten nun 0,253 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 142,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35,88 CHF wert. Mit einer Performance von -64,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
