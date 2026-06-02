SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tecan (N)-Investment von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Tecan (N)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 159,00 CHF. Bei einem Tecan (N)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,289 Tecan (N)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 155,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,50 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,95 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Tecan (N) betrug jüngst 1,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at