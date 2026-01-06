SPI-Titel Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Tecan (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Tecan (N)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Aktie betrug an diesem Tag 160,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,250 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 828,75 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Anteils am 05.01.2026 auf 132,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,13 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Tecan (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at